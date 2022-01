En 20-årig kvinde havde mandag sat sig til rette bagest i toget fra Hillerød til Frederiksberg, da hun oplevede noget, der senere fik hende til at kontakte politiet.

Klokken var omtrent 19.30, da en mand satte sig på en sæde lidt væk fra kvinden.

Og så begyndte han ellers at masturbere.

Tirsdag formiddag valgte kvinde så at anmelde, at hun havde været vidne til en blotter, og nu har Nordsjællands Politi i sin døgnrapport sendt et signalement af manden ud.

Dette i håbet om at få ham identificeret.

Manden beskrives som værende mellem 20 og 25 år gammel, kraftig af bygning og med kort mørkt hår. Han var i hvert fald mandag aften iført briller, en blå jakke og jeans.

Ved man noget, kan man kontakte Nordsjællands Politi via 114.

Udover at sende signalement ud er man også i gang med at rekvirere videoovervågning, oplyser Nordsjællands Politi til B.T.