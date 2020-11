Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi efterlyser Bjarne Carsten Mortensen med billede.

»Vi frygter for hans velbefindende,« siger vagtchef Henrik Karlsen.

Bjarne er ikke set, siden han torsdag ved middagstid forlod sit hjem i Sorø. Her kørte han fra sit hjem i en sort Mercedes A180. Bilen har registreringsnummer BP37668.

Fredag klokken 08.47 skriver politiet i et nyt tweet, at Bjarnes bil er fundet. Samtidig kommer politiet med en opfordring til alle borgere i området.

Den efterlystes bil blev fundet på Næstvedvej i Sorø Sønderskov.

»For ikke at ødelægge spor bedes andre ikke deltage i eftersøgningen i skoven,« skriver Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi.

Vagtchef Henrik Karlsen forklarer, at andre personers færden i skoven vil give andre duftspor, som kan besværliggøre politihundenes arbejde.

Her er politiets signalement af Bjarne Carsten Mortensen:

62 år

dansk af udseende

180 centimeter høj

almindelig af bygning

kort gråt hår og gråt skæg

bar en sort jakke, mørke læredsbukser og sorte sko, da han forlod hjemmet

Hvis du har oplysninger om, hvor Bjarne opholder sig, skal du ringe til politiet på telefon 114 eller 112.