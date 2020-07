Politiet i Midt- og Vestjylland beder offentligheden om hjælp til at finde en bil og dens fører.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Politiet forklarer over for B.T., at familien til føreren, en mand, er bekymret for hans ve og vel.

Bilen er en sort Toyota Auris, årgang 2016.

Bilens nummerplade er BB50026.

Hvis du har oplysninger, der kan hjælpe politiet, bedes du ringe på telefon 114.

Føreren er sidst set i byen Nymindegab i Vestjylland.

B.T. følger sagen.