Flere dagligvarebutikker i Øst- og Midtjylland har i den seneste tid oplevet, at der er forsvundet dyrt kød og dyre vine i store mængder.

Østjyllands Politi mistænker, at den 45-årige Bibbi Sjørslev Sørensen står bag de adskillige tyverier, og da man ikke har kunnet finde frem til hende, efterlyser man hende nu.

Butikkerne har for det meste først opdaget tyverierne, når de har lavet opgørelser over manglende varer fra butikken.

Og det var først, da man så videoovervågning igennem, at det stod klart, at der var tale om tyveri.

Bibbi Sjørslev Sørensen formodes at befinde sig i Aarhus eller omegn, skriver politiet, der oplyser, at man har forsøgt at kontakte Bibbi telefonisk og finde hende på de adresser, hun har en tilknytning til.

Hvis man har kendskab til, hvor Bibbi kan befinde sig, skal man kontakte Østjyllands Politi på 114.