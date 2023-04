»Vi savner 76-årige Anne Magrethe,« indleder Nordsjællands Politi et opslag på Twitter.

Kvinden er sidst set klokken 10 lørdag i Slotshaven i Hillerød, og nu bliver hun altså efterlyst offentligt.

Politikredsen ligger for nuværende ikke inde med et billede af den 76-årige kvinde, men beskriver hende som 165 høj og spinkel af bygning.

Hendes hår er gråt og mørkt, og hun er iført en lilla hættetrøje, sort overfrakke og hvide kondisko.

»Hun kan nemt blive forvirret og have svært ved at benytte offentlig transport,« lyder det videre fra Nordsjællands Politi, der desuden oplyser, at Anne Margrethe måske kan være søgt mod Ølstykke.

Borgere, der måtte have set hende, bedes kontakte politiet på telefon 1-1-4.

B.T. følger sagen.

