39-årige Anders Sørensen fra Skive er i skrivende stund efterlyst af Midt- og Vestjyllands Politi.

Det skriver kredsen i en pressemeddelelse.

Sørensen er mistænkt for at have været i besiddelse af en anseelig mængde heroin, som han har haft i sinde at sælge videre.

Den 39-årige beskrives som værende: Mand, 39 år, 178 cm høj, lys i huden, mørkt hår og spinkel af bygning.

Politiet mener, at han formentlig opholder sig i Skive, Viborg eller Aarhus.

Hvis man har oplysninger i sagen, skal man kontakte politiet på 114. Her kan man oplyse journalnummer: 4100-71281-00034-21