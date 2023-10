Østjyllands Politi efterlyser tirsdag en 34-årig mand ved navn Ali El Souki.

Politiet mistænker ham »for at være involveret i en sag om besiddelse af skydevåben«, lyder det på X.

»Han har måske barberet sit skæg af,« skriver politiet, som derfor deler to billeder af ham – et med og et uden.

Vi efterlyser 34-årige Ali El Souki, som vi mistænker for at være involveret i en sag om besiddelse af skydevåben. Har du oplysninger om, hvor han er, så kontakt os på tlf. 114. Han har måske barberet sit skæg af, så derfor 2 billeder. #politidk https://t.co/CEtJ0EXaR6 pic.twitter.com/yXxyusD0WO — Østjyllands Politi (@OjylPoliti) October 31, 2023

Politiet opfordrer til at tage kontakt på telefon 114 med eventuelle oplysninger om, hvor han er.

B.T. følger sagen.