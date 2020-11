Politiet i Syd- og Sønderjylland efterlyser den 75-årige Per Lykkegaard Hansen.

Politiet skriver på Twitter, at den ældre mand er ramt af sygdom, men at han nu har forladt sit hjem i Esbjerg.



Derfor bliver han nu efterlyst, og politiet beder borgerne i området om at være opmærksomme på ham.

Han kører i en sort Peugeot 2008 med registreringsnummer BV21630.

Han beskrives som høj med gråt hår og skæg.

Politiet mener, at han muligvis er søgt mod Marbæk Plantage.

Henvendelser i sagen kan ske til Sydjyllands Politi på telefon 114.