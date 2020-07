Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser tirsdag aften 85-årige Karen.

Karen er gået fra et plejecenter i den østlige del af Viborg.

Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp til at finde hende.

Den 85-årige kvinde beskrives som værende lille og spinkel med gråt pagehår.

Hun var iført en sandal og en kondisko, en cardigan og grå skuldertaske, da hun gik fra plejehjemmet.

Derudover har en tøj med under armen.

Har du set Karen, eller ved du, hvor hun befinder sig, så hører Midt- og Vestjyllands Politi gerne fra dig på telefon 114.

Til TV Midtvest oplyser vagtchef ved Midt- og Vestjyllands politi, Simon Skelkjær, at den 85-årige kvinde sidst er set kort før klokken 17 tirsdag eftermiddag.

»Vi er bange for, at hun ikke kan tage vare på sig selv. Vi håber på, at nogle borgere har set hende,« siger han.

Vagtchefen oplyser desuden, at Karen er godt gående og derfor kan komme et godt stykke omkring.

Opdateres...