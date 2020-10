Opdatering: Nordjyllands Politi oplyser på Twitter, at den forsvundne kvinde er fundet i god behold.

Politipatruljer, hunde, droner og helikopter ledte natten til mandag og mandag morgen efter en ældre kvinde, som var forsvundet i Hjørring.

Mandag morgen var der nemlig stadig intet spor af den 77-årige kvinde, som har været efterlyst af politiet i Nordjylland siden søndag.

Hun forlod sit hjem i Hjørring sandsynligvis søndag ved 15-tiden, men blev meldt savnet omkring klokken 21.

Siden har politiet ledt efter hende, oplyser Nordjyllands Politi til B.T.

»Jeg vil gerne indskærpe og understrege, at vi i den grad har brug for, at borgerne kigger alle de steder, man kan forestille sig, at hun kan have søgt læ,« siger vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jesper Sørensen, mandag morgen.

Den ældre kvinde beskrives som dement, og derfor er hendes pårørende bekymrede for hende.

Politiet opfordrer alle borgere i byen til at tjekke haver, udhuse, carporte og lignende for at se, om hun kan have søgt ly der.

Vi kan netop nu med glæde oplyse, at Jytte er fundet i god behold. Vi takker både medier og borgere for hjælpen i sagen! //Nordjyllands Politi — Nordjyllands Politi (@NjylPoliti) October 19, 2020

Eftersøgningen har været i gang hele natten og fortsætter mandag. Politiet får assistance fra Hjemmeværnet.

Hun forlod sin bopæl i Hjørring klokken 15 søndag eftermiddag, men politiet vurderer, at hun kan være nået vidt omkring.

Omkring klokken ni mandag morgen havde politiet heldigvis nyt i sagen.

Den ældre kvinde var fundet i god behold.

Faktisk kom hun ifølge Nordjyske.dk selv gående hjem.