Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser her til aften en mand.

Der er tale om 76-årige Bent, der forlod sin adresse i byen Funder cirka klokken 16.30.

Han er sidst set ved Vestre Søbad i Silkeborg.

Politiet oplyser, at de frygter, at han er ude af stand til at orientere sig.

Billede af den efterlyste mand. Foto: Midt- og Vestjyllands Politi

Har man oplysninger der kan hjælp politiet bedes man kontakte dem på telefonnummer 114.