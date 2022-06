Lyt til artiklen

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu Allerede abonnement? Log ind

Vil du lytte til artiklen? Køb et Digital Plus-abonnement og lyt med det samme. Køb nu

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Fyns Politi efterlyser mandag kort før middag en ældre mand.

Den 75-årige mand er sidst set søndag aften, ifølge vagtchefen ved Fyns Politi Milan Holck Nielsen.

Manden hedder Jørgen, og er ifølge Fyns Politis efterlysning dement.

Manden er sidst set nær Bøgebjergvej i Broby.

Her skulle han have kørt en rød Ferguson 35-traktor.

Har du set noget, som kunne hjælpe politiet i deres arbejde, så kan de kontaktes på telefon 114.

Det er anden dag i streg, at Fyns Politi har måtte udsende en efterlysning på en borger.

Søndag lidt over middagstid kunne Fyns Politi melde, at en 88-årig kvinde igen var fundet, efter at have været efterlyst.