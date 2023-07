Nordjyllands Politi er lørdag aften ude med en efterlysning af en borger.

Der er tale om en 73-årig kvinde, som hedder Margit.

Hun forlod sit plejehjem på Vendelbogade i Sindal ved 18-tiden.

»Vi ved ikke, hvorfor hun er gået, men hun har noget demens. Der er ingen, der har set, at hun har forladt stedet. Vi søger intensivt deroppe med vores indsatsleder og flere hundepatrulje i området,« fortæller vagtchef Mads Hessellund.

Hun beskrives som cirka 167 centimeter høj, spinkel af bygning og med gråt pagehår.

Da hun forlod plejehjemmet, var hun iført grå trøje og lyse bukser.

Vagtchefen opfordrer også lokale borgere til at kigge i deres skure, garager og lignende for at se, om Margit muligvis har søgt ly der.

Hvis man har set hende, kan politiet kontaktes på telefon 114.