Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser en 62-årig mand, som har forladt sit hjem i Ribe.

Han er ikke set siden søndag.

»Familien er bekymret for ham, fordi de ikke har hørt fra ham siden søndag. De plejer at tale med ham hver dag.«

Det fortæller vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Søren Strægaard, til B.T. torsdag morgen og tilføjer:

»Da sønnen tager ned til ham for at tjekke, om alt er o.k., er faderen væk, og det er hans bil også. Derfor kontakter sønnen os.«

Den 62-årige bliver hverken beskrevet som deprimeret, dement eller syg på anden vis, og han plejer ikke at være væk i flere dage af gangen uden at give besked, oplyser politiet.

Derfor er politiet meget interesserede i at høre fra folk, der har set den bil, manden kører i. Der er tale om en Fiat Dukato med registreringsnummer AR66281.

Hvis du ser bilen, vil Syd- og Sønderjyllands Politi gerne høre fra dig på telefonnummer 114.