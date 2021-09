Politiet efterlyser en 60-årig kvinde i Varde.

Hun skulle være gået hjemmefra i formiddags ved 10-tiden, og hendes kæreste, der har været på arbejde, anmelder det 18.30.

Sydjyllands Politi oplyser, at hun ikke er i stand til at klare sig selv eller finde rundt.

Den melding er på baggrund af, at hendes kæreste fortæller, at hun ikke har nogen stedsans overhovedet og dermed ikke vil kunne finde hjem. Hun har forladt hjemmet uden sin mobil.

Kvinden skulle have så dårlig stedsans, at hun ikke kan finde hjem. Foto: Privatfoto/Syd- og Sønderjyllands Politi Vis mere Kvinden skulle have så dårlig stedsans, at hun ikke kan finde hjem. Foto: Privatfoto/Syd- og Sønderjyllands Politi

»Vi aner simpelthen ikke hvor hun kan være gået henad, fordi hun, jævnfør anmelderen, overhovedet ikke har nogen stedsans,« siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Ole Aamann.

Politiet oplyser, at der ikke er nogen melding om, at kvinden skulle være gået hjemmefra i nedtrykt tilstand.

Politiet er ude og lede efter hende i Varde.

Hun beskrives som:

60 år

173 cm høj

Duknakket

Kort blondt hår

Iført fleecehue, rødlig dunjakke, mørke bukser og sko

Hvis du ser hende, bedes du ringe 114.

B.T. følger sagen...