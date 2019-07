Syd- og Sønderjyllands Politi efterlyser søndag aften 6-årige Rigmor.

De skriver på Twitter, at den lille pige er gået fra et sommerhus på Havstien i Rindby i et uopmærksomt øjeblik.

Siden er hun ikke vendt hjem.

Derfor beder politiet nu offentligheden om hjælp til at finde hende.

Opdateres...