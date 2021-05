Opdateret: Københavns Politi oplyser klokken 18.52, at den 57-årige mand er fundet i god behold.

En 57-årig mand fra Østerbro har været forsvundet siden tirsdag morgen.

Her forlod han sit hjem for at gå en tur, men siden har ingen hørt fra ham.

Derfor har Københavns Politi nu sendt en efterlysning ud efter manden, hvor de beder borgerne om hjælp. Det fortæller vagtchefen.

»Han er gået fra sit plejehjem i går morges på Lersø Parkallé. Det er vist ikke så unormalt, at han går ture, men plejehjemmet havde forventet, han ville komme tilbage. Og da han ikke gjorde det, kontaktede de os i tirsdag aften,« fortæller vagtcehef Jesper Frandsen.

Han kan ikke sige noget nærmere om mandens sindstilstand.

Den 57-årige mand beskrives som almindelig af bygning med gråt hår med sorte stænk. Han er iført en blå lotenfrakke, jeans og sorte herresko.

Hvis man støder på vedkommende eller har andre oplysninger i sagen, er man meget velkommen til at kontakte politiet på telefonnumer 114.

»Det må man meget gerne gøre. Det vil vi være rigtig taknemmelige for,« siger Jesper Frandsen.