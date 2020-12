En 56-årig sønderjysk kvinde forsvandt søndag aften, da hun på knallert var på vej for at besøge noget familie.

Derfor bliver hun nu efterlyst af Syd- og Sønderjyllands Politi.

»Hun er bare væk. Vi er bange for, at hun er blevet ramt af sygdom eller en ulykke og ligger hjælpeløs et sted.«

Det siger vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi, Henrik Sønderskov mandag morgen.

Vi efterlyser en 56 årig kvinde kørende på en knallert af mrk. Giantco Lambros med https://t.co/ZsSIQf61wm. CZ2708.Hun kørte fra Genner mod Hovslund https://t.co/LZCSRINs0T v/Rødekro omkring kl. https://t.co/8G9OqGhED4 frygter at hun er ramt af sygdom eller uheld... #politidk — Sydjyllands Politi (@SjylPoliti) December 14, 2020

Kvinden kørte på en knallert af mærket Giantco Lambros fra sit hjem i Genner mod Hovslund Stationsby ved Rødekro.

Det er en strækning på små otte kilometer.

Planen var, at hun skulle ankomme hos familien omkring klokken 21, men da hun ikke dukkede op, slog familien alarm til politiet.

»Vi har søgt alle tænkelige steder, men ved ikke præcist, hvilken retning, hun er kørt i,« siger Henrik Sønderskov.

Derfor er politiet interesseret i at høre fra borgere, der kan have set hende eller hendes knallert.

Den har registreringsnummer CZ2708.

Der er på nuværende tidspunkt ikke yderligere signalement af kvinden.

Oplysninger om hende til politiet på telefon 114.