Politiet går fredag ud med en efterlysning af en 55-årig mand fra Kalundborg.

Der er tale om Vijayanathan Selvarajah, der ikke har været i kontakt med sine nærmeste siden slutningen af maj og derfor er meldt savnet.

Den 55-årige mand har sin daglige gang i Kalundborg, og efter Midt- og Vestsjællands Politi uden held har forsøgt at finde ham, beder de nu offentligheden om hjælp.

Vijayanathan Selvarajah beskrives som 162 centimeter høj, spinkel af bygning og med mørkt hår og skæg.

Politiet har i forbindelse med eftersøgningen også afhørt en række familiemedlemmer, venner og bekendte i både Danmark og Sri Lanka. Ingen af dem ved, hvor han er.

Politiet fastslår samtidig, at han ikke er indlagt på noget hospital, ligesom han heller ikke er at finde nogle af de sædvanlige opholdssteder, hvor han ofte befandt sig i Kalundborg.

Midt- og Vestsjællands Politi skriver videre, at de ikke har mistanke om, at Vijayanathan Selvarajah har været udsat for en kriminel handling.

Har man oplysninger i sagen, bedes man kontakte politiet på 114 eller 46351448.