Fyns Politi efterlyser 44-årige Ulla Fischer.

»Hun forlod en veninde i Odense C ved middagstid for at tage hjem til Bogense, men er ikke dukket op. Det har fået os til at efterlyse hende,« siger den vagthavende ved Fyns Politi til B.T.

Politiet efterlyser Ulla, på grund af bekymring for hendes mentale helbred.

»Hun har noget historik med psykisk sygdom. Vi vil gerne sikre os, at hun har det godt,« siger vagtchefen.

Vi savner 44 årige Ulla Fischer, der er gået fra Løkkemarken i Odense C i dag omkring middag . Hun sagde hun skulle til Bogense, men hun er ikke dukket op. pic.twitter.com/hGEtlOFr0v — Fyns Politi (@FynsPoliti) May 16, 2020

Det var en adresse på Løkkemarken i Odense C, Ulla Fischer forlod ved middagstid.

»Vi leder efter hende med hundepatruljer i området,« siger vagtchefen, som også beder offentligheden om hjælp til at finde den efterlyste.

Beskrivelse af Ulla:

- Ca. 168 cm høj

- Spinkel af bygning

- Langt, mørkt hår.

- Hun var iført sort og hvid sweatshirt, lysebrun striktrøje og sorte jogging bukser med hvide striber ved anklerne, da hun sidst blev set.

Hvis du har set Ulla eller ved, hvor hun kan befinde sig, skal du kontakte politiet på telefon 114.