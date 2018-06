Syd- og Sønderjyllands Politi leder i øjeblikket efter en 44-årig kvinde, som er kørt fra sin bopæl ved Ribe fredag eftermiddag.

»Hun virker lidt deprimeret ud fra det, vi har fået oplyst, så vi frygter, at hun vil gøre skade på sig selv,« siger Erik Lindholt, vagtchef ved Syd- og Sønderjyllands Politi.