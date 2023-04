Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Østjyllands Politi er ude med en efterlysning af den 33-årige Flemming Emil Johansen.

Han er mistænkt for at have været medvirkende til et knivoverfald, der blev begået onsdag 1. marts på Hack Kampmanns Plads i Aarhus C.

Det skriver Østjyllands Politi i en pressemeddelelse.

En 39-årig mand blev overfaldet med blandt andet kniv, slag og spark. Der var i alt tre gerningsmænd. To mænd og en kvinde.

En 26-årig kvinde og 30-årig mand er allerede varetægtsfængslet i sagen, men politiet mangler altså den tredje mistænkte, som er Flemming Emil Johansen.

»33-årige Flemming Emil Johansen kan genkendes ved adskillige tatoveringer på hele kroppen – herunder flere tatoveringer på venstre hånd, en dråbe under det ene øje og en tatovering på halsen med teksten 'uden om systemet',« skriver politikredsen.

Han beskrives som 188 centimeter høj, spinkel af bygning, blå øjne, lys hud og lyst hår.

Hvis man støder på Flemming Emil Johansen, eller ved hvor han befinder sig, bedes man ringe til Østjyllands Politi på telefonnummer 114.

Lyt til B.T.s krimipodcast 'På fersk gerning' herunder eller der, hvor du normalt lytter til podcast: