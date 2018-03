Sydsjællands Politi efterlyser tidligt tirsdag morgen 32-årige Robbin, der sidst er set i Vordingborg i området Voldgade-Algade omkring klokken halv et natten til tirsdag.

Det oplyser Sydsjællands Politi på Twitter.

Politiet oplyser desuden, at Robbin er psykisk syg og formentlig vil søge ind for at finde varmen. Derfor beder man borgere i Vordingborg-området om at tjekke kælderrum eller andre steder, hvor den 32-årige mand kan have søgt hen.

Robin beskrives desuden som 175-180 centimeter høj, almindelig af bygning og med kort, sort hår.

Politiet leder i øjeblikket efter Robbin på 32 år. Robbin er psykisk syg, 175-180 cm høj, alm. af bygning med kort sort hår. Robbin er nøgen og sidst set i området Voldgade-Algade i Vordingborg. Vil I ikke hjælpe os med at finde Robbin? #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 27, 2018 Robbin fortsat: Robbin søger formentlig ind for at få varmen, så hvis I bor i relation til Voldgade - Algade eller i nærheden i Vordingborg, så check venligst jeres kælderrum, affaldsrum eller andre steder, hvor der er uhindret adgang. På forhånd tak for hjælpen. #politidk — Sydsjællands Politi (@SSJ_LFPoliti) March 27, 2018

Vagtchef hos Sydsjællands Politi oplyser, at man er bekymret, da Robbin har været væk hele natten, og politiet i øjeblikket ikke har modtaget nogen henvendelser.

»Vi håber nu på hjælp fra offentligheden. Han er gået rundt i nat i tre graders varme, så vi er meget bekymrede,« siger vagtchef ved Sydsjællands Politi, Jan Nielsen.

Politiet har natten igennem ledt efter Robbin, men indstiller tidligt morgen eftersøgningen for dog at genoptage den omkring klokken syv.

»Vi har sat alle de ressourcer ind, vi har til rådighed i Vordingborg by, og i første omgang har vi udtømt vores muligheder. Nu venter vi på, der kommer folk på gaden, så vi regner med at genoptage her klokken syv,« siger Jan Nielsen.