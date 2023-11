Nordjyllands Politi efterlyser 31-årige Michael Maagaard Nielsen.

Han er sidst set ved 04.00-tiden i nat omkring Gasværksvej 2 i Hobro.

Det skriver Nordjyllands Politi på det sociale medie X.

Michaels pårørende er bekymrede for ham.

Beskrivelse af Michael Mand 31 år 193 cm høj Lyst / brunt hår Grønne øjne Skægstubbe Iført sort jakke, Hvide kondisko.

Nordjyllands Politi skriver, at han lider af sukkersyge, og man er bekymret for, at hvis han ikke modtager behandling, kan det skade hans helbred.

Nordjyllands politi kan kontaktes på 114 med oplysninger til sagen.