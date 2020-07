Sydøstjyllands Politi beder torsdag eftermiddag offentligheden om hjælp i en sag om en forsvunden 29-årig mand.

Det drejer sig om Niels Mathias Gutt, der har været forsvundet siden natten til tirsdag.

Her sejlede han fra Snoghøj ved Fredericia ud i en 12 fods jolle, og han er altså ikke set siden.

Onsdag aften kontaktede hans pårørende politiet, da de ikke kunne få fat på ham, og torsdag har man således valgt at indlede en eftersøgning af den unge mand.

Det fortæller vagtchef Jørgen Lindhardt, der tilføjer, at Niels Mathias Gutt tidligere har lånt både for at sejle ud til sommerhuse, hvilket også kan være tilfældet i denne omgang.

Foruden efterlysningen er der torsdag også sendt en helikopter i luften over området, hvor den forsvundne mand er sejlet ud.

Sydøstjyllands Politi samarbejder desuden med Fyns Politi i sagen, da man har fået et tip om, at der er set en båd på Æbelø.

Ifølge Jørgen Lindhardt ved man for nuværende ikke, om det kan være Niels Mathias Gutt, der er gået i land på øen i Kattegat, men man undersøger sagen.

Niels Mathias Gutt. Foto: Sydøstjyllands Politi Vis mere Niels Mathias Gutt. Foto: Sydøstjyllands Politi

Den efterlyste mand er omtrent 190 centimeter høj og almindelig af bygning. Han har skulderlangt hår og fuldskæg.

Ifølge politiet bærer han muligvis en bordeaux-farvet jakke.

Jollen, som Niels Mathias Gutt er sejlet ud i, er hvid indvendig og turkis udvendig.

Har du oplysninger, der kan hjælpe Sydøstjyllands Politi med at finde Niels Mathias Gutt, så kontakt Sydøstjyllands Politi på 1-1-4.