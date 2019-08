Søndag aften efterlyser Fyns Politi den 29-årige Daniel Rosenkjær Hansen fra det centrale Odense. Han har været forsvundet siden 5. august.

Man frygter, at han 'flakker om' og har brug for hjælp.

»Det er så længe siden, at der har været livstegn fra ham, at vi er nødt til at få ham op til overfladen. Det ligner ikke, at han bare har 'trukket stikket,« siger vagthavende ved Københavns Politi Lars Thede til B.T.

Derudover oplyser myndighederne, at han er afhængig af medicin, men dog ikke livsnødvendig medicin.

Hvis du ser Daniel eller tror, du har set Daniel, skal du kontakte politiet på 1-1-4.

Opdateres..