Københavns Politi efterlyser den 28-årige Jim Tolborg – der også er kendt som ’Jumbo’ – for drabsforsøg begået den 6. maj 2022.

Om morgenen den 6. maj 2022 blev en 33-årig mand stukket flere gange med kniv i Bådehavnsgade i Københavns Sydhavn.

Den 33-årige blev hurtigt bragt på hospitalet og overlevede knivstikkeriet.

Siden da har politiet i København forsøgt at finde Jim Tolborg. Politiet beskriver det som en omfattende efterforskning.

»Vi har forgæves forsøgt at få Jim Tolborg til at melde sig selv. Det har han desværre ikke ønsket, og derfor beder vi offentligheden om hjælp. Det er en yderst alvorlig sag, der kunne have kostet en 33-årig mand livet,« siger politikommissær Kenneth Jensen fra Afdelingen for personfarlig kriminalitet i Københavns Politi og fortsætter:

»Så ved du, hvor Jim Tolborg befinder sig, appellerer vi på det kraftigste til, at du ringer 1-1-4 med det samme.«

Jim Tolborg er 28 år gammel, almindelig af bygning og 202 centimeter høj.

Han er lys i huden og har tatoveringer på begge arme.