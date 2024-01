Midt- og Vestjyllands Politi efterlyser 28-årige Constantin Claudiu Micu.

Han mistænkes for forsøg på frihedsberøvelse sammen med en 20-årig mand, der allerede sidder varetægtsfængslet i sagen.

Den efterlyste, som er rumænsk statsborger, deltog ifølge Midt- og Vestjyllands Politi i kidnapningsforsøg af unge kvinder i Herning og omegn.

Kidnapningsforsøgene fandt sted i tiden omkring oktober og november måned.

»Derfor efterlyses Constantin Claudiu Micu nu med navn og billede, i håb om at borgere, der ved hvor han opholder sig eller har set ham, kontakter politiet,« skriver Midt- og Vestjyllands Politi i en pressemeddelelse.

Ved de to offentlig kendte kidnapningsforsøg lykkedes det kvinderne at vriste sig fri og råbe på hjælp, hvilket fik de to formodede gerningsmænd til at stikke af.

Politiet har følgende signalement af den efterlyste:

Constantin Claudiu Micu er rumænsk statsborger og taler ikke dansk

Han er 28 år gammel

Almindelig til spinkel af bygning

Politiet advarer mod at tage kontakt til den efterlyste, hvis du ser ham.

I stedet skal du kontakte Midt- og Vestjyllands Politi på telefon 1-1-4, hvis du ser ham eller har oplysninger i sagen.

»Oplys gerne journalnummer 4100-74121-00013-23,« lyder det videre fra politiet.