Har du set den 28-årige Entesham Younis?

Så hører Københavns Politi meget gerne fra dig. Han er nemlig mistænkt for i sensommeren at have spillet en rolle i skudepisoden på Christiania, hvor en 30-årig HA'er blev dræbt og fire tilfældige såret.

»Det var et særdeles voldsomt angreb, hvor en person blev dræbt og flere tilfældige såret. Vi har flere anholdte i sagen, men beder nu om offentlighedens hjælp til at lokalisere Entesham Younis, som vi mistænker for drab og drabsforsøg.«

»Hvis nogen kender hans opholdssted, skal man kontakte os med det samme,« siger politikommissær Michael Klausen fra Københavns Politi i en pressemeddelelse.

Fra politiet lyder det videre, at man arbejder ud fra en mistanke om, at den 28-årige befinder sig i udlandet.

Skulle man dog rende på ham på dansk jord, advarer politiet mod, at man tager kontakt til ham. I stedet skal man ringe 1-1-2.

Har man andre oplysninger om Entesham Younis, som allerede formelt sidder varetægtsfængslet in absentia, eller hans opholdssted, skal man ringe 1-1-4.

Gik målrettet efter rocker

Flere mænd sidder allerede varetægtsfængslet i sagen om drabet på den 30-årige Hells Angels-rocker, der fandt sted 26. august.

Denne aften bevægede to maskerede mænd sig ind på Pusher Street, hvor de gik målrettet efter HA'eren. Adskillige skud blev affyret, og ikke alene den 30-årige blev ramt.

Det gjorde også fire andre, der tilfældigvis befandt sig på stedet. En af disse blev ramt fire steder i kroppen.

Gerningsmændene forsvandt straks efter skyderiet fra stedet på stjålne elcykler, der siden blev fundet af politiet.

Led i bandekonflikt

Drabet er tidligere blevet beskrevet som endnu et led i en aktuel konflikt mellem den nu forbudte bande Loyal to Familia og Hells Angels.

Under konflikten er også Hells Angels' klubhus på Svanevej i København i september blevet udsat for et angreb.

En eksplosion knuste vinduer og ødelagde en metaltrappe.

Som en konsekvens af konflikten har politiet flere steder i landet indført forbud mod at opholde sig i Hells Angels tilholdssteder.

