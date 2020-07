Nordjyllands Politi beder fredag aften offentligheden om hjælp til at finde en 23-årig selvmordstruet kvinde, der omkring klokken 19.00 er gået fra psykiatrisk sygehus i Brønderslev.

Det skriver de på Twitter.

Kvinden beskrives som:

Cirka 165 centimeter høj.

Spinkel af bygning.

Lang brunt hår i en hestehale.

Iført sort vinterjakke med hætte og sorte/grå bukser.

Mørkeblå sko samt én rød og én gul strømpe.

Politiet søger med hundepatrulje i området, men vil nu gerne have borgernes hjælp til at finde kvinden.

Over for B.T. fortæller vagtchef Torben Larsen, at politiet lige nu ikke har så mange spor at gå efter.

De ved dog, at hun tidligere har søgt nordpå mod Hjørring.

Ser man en kvinde svarende til ovenstående signalement, bedes man hurtigst muligt kontakte vagtcentralen på 114.

Opdateres...