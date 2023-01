Lyt til artiklen

Hov, giv os lov at afspille artiklen. Den er klar, når du har klikket 'Tillad alle' Giv lov

Østjyllands Politi har i længere tid forgæves ledt efter den 23-årige Mohamed Ahmed Abdi Farah.

Han mistænkes for at have været medvirkende til et røverilignende forhold i december i Aarhus.

Derfor efterlyser de ham nu med billede.

De håber, at dette vil føre til tips eller oplysninger fra personer, der har en formodning om, hvor han befinder sig.

I sagen, hvor Mohamed Ahmed Abdi Farah er mistænkt, sidder der allerede to mænd på henholdsvis 16 og 20 år varetægtsfængslet.

Østjyllands Politi ønsker ikke at komme med flere oplysninger om sagen på nuværende tidspunkt grundet den videre efterforskning.

Den eftersøgte vurderes ikke til at være farlig, men hvis man ser ham, skal man ikke selv tage kontakt men i stedet ringe til politiet.

Det kan gøres på telefonnummer 114.