Østjyllands Politi efterlyser fredag formiddag en 22-årig mand, som er forsvundet.

»Vi har brug for hjælp til at finde frem til 22-årige Wissam El-Debess, der er udeblevet fra afsoning af en fængselsdom,« skriver de på Twitter.

Politiet oplyser, at manden har tilknytning til det vestlige Aarhus, og at de gerne vil høre fra borgere, der har viden om, hvor han opholder sig, eller som kan have set ham i det offentlige rum.

Han beskrives som:

22 år

173 cm høj

Spinkel af bygning

Mørk i huden

Sort, kort hår

Brune øjne

Politiet understreger dog, at man ikke selv skal tage kontakt til ham, hvis man ser ham.

»Han er ikke farlig, men hvis man ser ham, skal man ikke rette henvendelse til ham, men i stedet kontakte politiet,« skriver de i en pressemeddelelse.

Man skal i stedet kontakte politiet på telefon 114.