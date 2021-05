Sydjyllands Politi efterlyser 20-årige Jimmi Völker Sylvestersen.

På Twitter oplyser de, at han havde givet udtryk for, at han var trist til mode overfor sin familie.

Nu er han meldt savnet.

Han er 175-180 centimeter høj, spinkel og kort, mørkeblondt hår.

Han er fra Aabenraa, men politiet formoder, at han formentlig befinder sig i området mellem Arnum og Gram.

Et område, der ligger i det centrale Sønderjylland mellem Ribe og Vojens.

Politiet har nu igangsat en efterforskning.

Har man oplysninger, der kan hjælpe, kan politiet kontaktes på telefonnummer 114.