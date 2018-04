Nordjyllands Politi efterlyser 15-årige Minnie Christensen, som søndag nat forlod sin efterskole Aabybro Efterskole og ikke er set siden.

Det oplyser politiet i en pressemeddelelse.

Familien har ledt efter hende flere steder, men den 15-årige pige er ikke dukket op, og derfor er familien nu meget bekymret.

Politiet oplyser dog, at der ikke er nogen grund til at tro, at Minnie Christensen er kommet til skade.

Nordjyllands Politi beder borgere, der har set den 15-årige pige om at kontakte politiet på 114.