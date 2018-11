14-årige Line Hansen har ikke givet lyd fra sig i næsten én uge.

Det har fået Nordjyllands til at eftersøge pigen, som er gået fra et opholdsted i Brovst fredag d. 26. oktober.

Politiet 'frygter for hende', fordi der er gået så længe.

»Hun er gået fra det her opholdssted, og man havde egentlig forventet, at hun var ovre på Sjælland ved sin far. Men vi har været der og på andre forskellige adresser for at lede efter hende, men vi har ikke kunne finde hende,« fortæller vagtchef ved Nordjyllands Politi, Jess Falberg, til B.T.

»Derfor er det lige nu vores sidste udvej at sende det ud til pressen. Og det gør vi, fordi hun er så ung, som hun er. Det er bare underligt, at en pige ikke har givet lyd fra sig, og det er ikke normalt, så vi frygter selvfølgelig, at der kan være sket noget med hende.«

Politiet oplyser samtidig, at de lige nu er på bar bund i sagen.

»Det er nu ved at være længe siden, hun forsvandt, og vi har ikke længere nogle konkrete steder, vi kan lede. Der har vi allerede været. Så som det ser ud nu, så er vi på bar bund, og vi håber derfor, at det kan hjælpe, at vi går til pressen med det,« siger vagchefen.

»Man kan helt generelt sige, at det er yderst sjældent, at der er sket noget kriminelt. Typisk finder vi dem jo, og vi regner også med, at hun har søgt hen til venner eller familie, men vi har ikke fået noget bekræftet.«

Hvis man møder pigen, skal man kontakte Nordjyllands Politi på tlf. 114.

