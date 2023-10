Københavns Politi efterlyser 14-årige Claudia Thomsen.

Det skriver politiet på det sociale medie X, hvor de også deler et billede af Claudia Thomsen.

Hun blev sidst set fredag morgen i sit hjem i Vanløse.

Politiet oplyser til Ritzau, at de ikke arbejder ud fra, at pigen er blevet udsat for en forbrydelse.

»Det er ikke vores hypotese, at Claudia er blevet udsat for en forbrydelse, eller noget der minder om det,« siger vagtchef Jonathan Wald til Ritzau og fortsætter:

»Hun er qua sin alder savnet, og vi kunne godt tænke os at bringe hende tilbage til sine forældre.«

Hvis man kender noget til sagen eller har set Claudia Thomsen, beder politiet om, at man ringer 114.