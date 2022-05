Fredag morgen kom Omra Khanwali ikke i skole. Nu, mere end to døgn efter, efterlyser politiet hende internationalt.

»Status er, at hun endnu ikke er dukket op. Vi har efterlyst hende både her i landet, men også internationalt,« siger Lars-Ole Karlsen, der er vicepolitiinspektør ved Københavns Politi TV 2 Lorry.

Derfor har Københavns Politi valgt at udsende en international efterlysning på hende.

Politiet efterlyser en 13-årig pige fra Amager, der ikke dukkede op i skole fredag morgen som aftalt og ikke er set siden.

Ifølge politiet er det ikke normalt for pigen at bryde en aftale. Politiet ser derfor med alvor på sagen.

»Hun dukker ikke op i skole, som hun plejer og skal, og da familien så ser, at hun heller ikke er kommet hjem fra skole, så bliver de naturligvis bekymrede og ringer til politiet og melder hende savnet,« sagde efterforskningsleder Anders Lykkegaard Nielsen, da Københavns Politi efterlyste hende lørdag.

Familien til den 13-årige pige er overbevist om, at hun ikke er taget væk af egen fri vilje. Det fortæller pigens voksne bror til Ekstra Bladet.

»Vi ved, at nogen må have taget hende. Det er slet ikke hende at stikke af. Hvorfor skulle hun det? Vi er sikre på, at hun er blevet kidnappet,« siger han til avisen.

Politiet har indsamlet overvågningsvideoer fra ruten mellem hendes hjem og skolen. Efterforskningslederen ønsker ikke at fortælle, hvilken skole hun går på, eller hvor på Amager hun og hendes familie bor.

Politiet opfordrer borgere, der har set pigen til at henvende sig til politiet. Derudover er politiet interesserede i alle oplysninger, der kan pege i retning af, hvor hun kan være taget hen.

Borgere kan henvende sig til politiet på 1-1-4.