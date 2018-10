Københavns Politi efterlyser en 13-årige iranske pige, som mandag eftermiddag forlod sit hjem.

Pigen er ikke set, siden hun ved 16-tiden mandag eftermiddag stod af bussen i Bagsværd ved København.

Det skriver politiet på twitter.

Vi savner en 13-årig iransk pige, som er stået af bus 400S omkring kl. 1600 på Aldershvilevej i Bagsværd. Hun er almindelig af bygning, 170-175 cm høj, kort sort hår, ring i venstre øre, iført grå jakke, sorte sko og medbragte sort taske. Ring 114, hvis du ser hende. #politidk pic.twitter.com/8Cu0ThPYV5 — Københavns Politi (@KobenhavnPoliti) October 23, 2018

»Vi regner med, at hun er taget hen til nogen, og at hun er der. Det er første gang, hun er forsvundet,« fortæller vagtchef ved Københavns Politi, Henrik Svejstrup og tilføjer, at politiet ikke forventer, at pigen har været ude for noget kriminelt.

Derfor regner politiet også med, at det er et spørgsmål om tid, før pigen er vel hjemme igen.

»Vi arbejder videre med sagen, men på nuværende tidspunkt er der ikke noget nyt,« siger vagtchefen.

Hun beskrives som almindelig af bygning, 170-175 cemtimeter høj med kort sort hår og en ring i venstre øre. Da hun forsvandt, var hun iført grå jakke, sorte sko og medbragte sort taske.

Har du set hende, vil politiet gerne høre fra dig på 114.