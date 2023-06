Politiet intensiverer nu eftersøgningen af en savnet 12-årig pige.

Lørdag eftermiddag har Midt- og Vestsjællands Politi offentliggjort navn og billede af pigen.

Den 12-årige Ragna, som ses på billedet, gik fredag aften fra familiens hjem i Store Heddinge på Stevns.

Hun er endnu ikke kommet hjem, og derfor efterlyses hun nu af Midt- og Vestsjællands Politi.

»Vi har ikke på nuværende tidspunkt grund til at tro, at der er sket en forbrydelse, men vi vil gerne have hende hurtigt hjem til familien igen,« siger vicepolitiinspektør Kim Løvkvist i en pressemeddelelse.

Pigen var iført det samme tøj som på billedet, da hun forsvandt: rødternede bukser og grøn trøje.

Hun er 155-160 cm høj og almindelig af bygning med langt lyst hår.

Politiet er i øjeblikket tilstede i området for at lede efter pigen, som gik fra hjemmet i tiden fra 21.30 i går aftes og frem til klokken 02.

Midt- og Vestsjællands Politi har tidligere oplyst, at det er deres vurdering, at pigen er gået efter uenighed med sine forældre.

Derfor vil politiet også tage en dybdegående snak med pigens forældre og hendes nærmeste bekendte.

»Det kan måske hjælpe os med at finde frem til et muligt motiv for hendes forsvinden, og hvor hun kan befinde sig« sagde vagtchef Mikael Rahn tidligere på eftermiddagen til B.T.

Personer, der har set Ragna, eller som har oplysninger om, hvor hun befinder sig, bedes ringe til politiet på 114.