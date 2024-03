10-årige Magnus Frank Jensen efterlyses fredag aften.

Det oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi på X.

»Han skulle være hentet af en taxabus, men da den ankommer til skolen, er han væk,« oplyser vagtchef hos Syd- og Sønderjyllands Politi Søren Strægård til B.T. fredag aften.

Magnus Frank Jensen forlod klokken 13.00 Egekratskolen i Grimstrup til fods og er ikke set siden.

Foto: Syd- og Sønderjyllands Politi

»Vi leder efter ham i skoven og i nærområdet, og er selvfølgelig bekymrede på grund af hans alder,« tilføjer Søren Strægård.

Den 10-årige beskrives som lille af sin alder.

Han var fredag iført en grøn jakke, gul trøje, grå joggingbukser og kondisko af mærket Fila. Han havde også medbragt en sort taske.

Politiet har ingen formodninger om, at der er sket en kriminel handling, og forældrene er underettet, oplyser vagtchefen.

Beboere i området anmodes desuden om at gennemse haver, udhuse og andre steder, hvor der er mulighed for at søge ly.

Hvis du ser Magnus eller har oplysninger i sagen, kan du kontakte politiet på 114.

B.T. følger sagen.