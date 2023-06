Tirsdag brød tyve ind i hele seks biler i den nordjyske by Hjørring.

Der blev også begået et indbrud i en campingvogn.

Alle forhold fandt sted i Hjørring midtby 27. juni fra midnat og frem til klokken 4 om morgenen.

Nu har politiet anholdt og sigtet de gerningsmænd, som de mener står bag tyverierne.

Det skriver Nordjyllands Politi i en pressemeddelelse.

»Bilerne var gennemrodet, og man havde fjernet værdier i form af især kontanter og elektronik. Alle personbilerne var ulåste, da tyverierne fandt sted,« fortæller politikommissær Lars Jensen fra politiets sagscenter i Hjørring.

Politiet kom dog hurtigt på sporet af gerningsmændene.

»Betjentene fandt nogle af kosterne fra bilerne i nærområdet, og det ledte dem på sporet af to lokale mænd på 18 og 19 år,« tilføjer Lars Jensen.

De unge mænd blev anholdt tirsdag klokken 13.12, og de er nu begge sigtet for alle tyveriforholdene.

Derudover blev den ene sigtet for at overtræde loven om euforiserende stoffer, og den anden blev sigtet for at overtræde våbenloven, da han ved anholdelsen var i besiddelse af et knojern.

Politikommissæren har en klar opfordring til alle bilister:

»Lad være med at efterlade værdier i bilen og lås altid bilen, før du går fra den. Det er naturligvis ikke dit ansvar, at nogle vælger at overtræde straffeloven og stjæle. Men du står med besværet og ærgrelserne,« råder Lars Jensen.