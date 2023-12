En medarbejder på en specialskole i Varde skulle angiveligt have haft en 'upassende relation' til en elev.

Det skriver Syd - og Sønderjyllands Politi i en pressemeddelelse, hvori de oplyser, at man har iværksat en efterforskning af sagen, efter man fik en anmeldelse om sagen torsdag.

Den 'upassende relation' har angiveligt fundet sted på Sct. Jacobi Skole i Varde Kommune.

'Omfanget og omstændighederne er endnu ukendte,' skriver politiet i pressemeddelelsen.

Sct. Jacobi Skolen er en specialskole, som favner alle børn med specielle behov i Varde Kommune.

Skolechef Kim Bondesen Nielsen fortæller til B.T., at man blev opmærksom på sagen torsdag, da der kom en anmeldelse til politiet.

»Vi tager hånd om både vores medarbejdere og elever og selvfølgelig også den pågældende elev og dens familie,« siger Kim Bondesen Nielsen.

Af hensyn til efterforskningen vil han ikke oplyse, hvor gammel eleven er, eller hvad 'upassende relation' nærmere betyder.

Den pågældende medarbejder er fritaget for tjeneste, fortæller Kim Bondesen Nielsen og oplyser, at man tilbyder psykologhjælp til de medarbejdere og elever, som måtte have behov for det.

B.T. følger sagen.