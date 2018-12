Medarbejdere i Odense Kommune har kortvarigt været evakueret på grund af en trussel torsdag eftermiddag.

Fyns Politi efterforsker nu truslen, som de overfor B.T. kalder en 'ukonkret bombetrussel'.

»Odense Kommune anmeldte 13.30 en ukonkret bombetrussel, som de modtog over telefonen. Da vi blev kontaktet, havde kommunen allerede evakueret deres medarbejdere,« siger vagtchef ved Fyns Politi Lars Thede.

Der er tale om flere kommunale adresser i Odense, der har været evakueret, både i centrum og i Vollsmose.

Også Borgmesterforvaltningen på rådhuset var berørt, skriver Fyens.dk.

Evakueringen er lidt før 15 torsdag eftermiddag afblæst, mens politiet fortsat efterforsker sagen.

»Truslen er så ukonkret, at vi hurtigt fandt et passende leje for indsatsen. Men vi tager det alvorligt og efterforsker sagen. Lige nu består vores arbejde i at finde ud af, hvor opkaldet kom fra,« siger Lars Thede.

Politiet har desuden skrevet på Twitter torsdag eftermiddag, at ​alle borgere kan færdes trygt i byen.