To gange inden for få timer er biler tilsyneladende blevet ramt af stenkast fra broer over motorvejen ved Silkeborg.

Midt- og Vestjyllands Politi er i øjeblikket i gang med at undersøge sagen.

Politikredsen modtog den første anmeldelse om et stenkast på motorvejen ved Silkeborg klokken 08 mandag morgen. I anmeldelsen lød det, at der var blevet kastet en sten mod en lastbil, da den passede under broen ved afkørsel 28.

Den anden anmeldelse tikkede ind to timer senere.

Denne gang fra føreren af en personbil, der kørte under broen ved afkørsel 27 og i den forbindelse blev ramt af en sten.

I begge tilfælde er der ifølge politiet sket lettere materiel skade på de ramte køretøjer.

»Heldigvis er ingen personer kommet til skade, men vi ser meget alvorligt på. Selvom der er tale om små genstande, kan de forvolde stor skade, når de rammer en bil, der kører med 110 km/t. Det kan simpelthen have fatale konsekvenser,« siger efterforskningsleder Bent Riber fra lokalpolitiet i Silkeborg.

I den forbindelse efterlyser Midt- og Vestjyllands Politi vidner, der har observeret noget mistænkeligt ved de to motorvejsbroer omkring gerningstidspunkterne, eller fra personer, der har andre oplysninger om sagen.

Politiet kan kontaktes på telefonnummer 114.