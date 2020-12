Lørdag aften har demonstranter i København affyret fyrværkeri mod forbipasserende og politiets køretøjer.

Lørdag aften har en større gruppe personer demonstreret igennem København og undervejs affyret fyrværkeri mod blandt andet forbipasserende.

Endnu har politiet ikke foretaget anholdelser i forbindelse med demonstrationen. Det oplyser Rasmus Skovsgaard, der er politiinspektør i Københavns Politi.

Han kan dog ikke udelukke, at der kan ske anholdelser senere lørdag aften.

Foruden fyrværkeri har demonstranterne også affyret kanonslag og romerlys i forbindelse med demonstrationen, der startede på Vesterbro i København lidt efter klokken 19.

Ud over forbipasserende har demonstranterne også skudt efter forbikørende køretøjer, og der er kastet flere kanonslag mod politiets køretøjer.

Fordi der er affyret fyrværkeri mod andre, ser politiet med stor alvor på sagen.

- Der er jo kommet en strafskærpelse i straffeloven omkring de her ting, så vi vil efterfølgende foretage en efterforskning for at se, om vi kan udfinde en eller flere geringsmænd til det her, siger Rasmus Skovsgaard.

Politiet vurderer, at 50-100 personer har deltaget i demonstrationen.

Undervejs i demonstrationen, der blandt andet gik forbi Rådhuspladsen, er der begået hærværk mod en hoveddør og lavet graffiti ved Thorvaldsens Museum.

Motivet bag demonstrationen kender politiet ikke, da man ikke er lykkedes med at få en dialog med demonstranterne.

Demonstrationen har heller ikke været anmeldt.

Ifølge TV2 har nogle af demonstranterne gået med skilte med teksten: "Afsæt Mette Forræderiksen" og "Sammen for frihed".

Lørdag aften omkring klokken 21 ser demonstrationen ud til at være stoppet, da demonstranterne er vendt tilbage til Vesterbro, hvor de har delt sig op i små grupperinger.

/ritzau/