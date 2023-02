Lyt til artiklen

Det kan ikke udelukkes, at mandagens skudepisode på Nørrebro har forbindelse til den seneste tids mange knivstikkerier.

I hvert fald undersøger Københavns Politi, om der kan være tale om en gengældelsesaktion.

Overfor B.T. understreger politiet, at der i kølvandet på skyderiet, der har sendt en 21-årig mand på Rigshospitalet i kritisk tilstand, er indledt en bred efterforskning – og at bølgen af blodige knivoverfald her indgår.

Flere af knivstikkerierne trækker tråde til det københavnske bandemiljø. Ifølge B.T.s oplysninger drejer det sig mere specifikt om en konflikt mellem to grupperinger af unge på Nørrebro og Nordvest. Den ene med tilhørsforhold til Nordvest, mens den anden udspringer fra området omkring indre Nørrebro.

Foto: presse-fotos.dk Vis mere Foto: presse-fotos.dk

Mandagens skudepisode fandt sted omkring klokken 20.02 ved Jægersborggade på Nørrebro.

Hurtigt rykkede politiet ud og afspærrede et større område, ligesom efterforskningen også spredte sig til Mjølnerparken.

Ikke langt herfra – i Mimersparken – skred politiet til anholdelse af en person. Denne er dog blevet løsladt efter afhøring, da pågældende ikke kunne knyttes til skyderiet. Der er ikke yderligere anholdte i sagen, oplyser politiet tirsdag formiddag.

Her er det fortsat begrænset, hvilke detaljer politiet er villige til at dele med offentligheden. Hvad angår den 21-åriges tilstand, lyder det, at han fortsat er i live.

Politiet vil fra formiddagen være til stede i området – blandt andet med en mobil politistation. Formålet er at skabe tryghed for områdets beboere og tale med eventuelle vidner.

Sidstnævnte opfordres desuden til at tage kontakte med telefon 1-1-4.