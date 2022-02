Det er nærliggende at antage, at der er sammenhæng mellem nattens brand i en frisørsalon i Rødovre og skuddrabet selv samme sted 3. december.

Sådan lyder det foreløbigt fra Københavns Vestegns Politi, der er i fuld gang med efterforskningen af begge sager.

»Efterforskningen indikerer på nuværende tidspunkt, at der er tale om en forsætlig hændelse, og det er nærliggende at antage, at der kan være en sammenhæng med sagen fra december.«

»Om det faktisk forholder sig sådan, er det dog for tidligt at sige. Vi kigger således i mange retninger,« siger vicepolitiinspektør Peter Malmose.

Anmeldelsen om branden i frisørsalonen på Islevbrovej løb ind klokken 02.58, og politiet har siden arbejdet på stedet.

Flammerne blev hurtigt bekæmpet, og teknikere undersøger nu brandårsagen. Meldingen er, at den efterforskes som påsat.

I forbindelse med branden blev to mørkklædte mænd set nær gerningsstedet. De kørte ifølge politiet efterlysninger efterfølgende afsted i en mørk bil. Har man set de to herrer eller bilen, vil Københavns Vestegns Politi meget gerne kontaktes.

Det kan ske på telefon 43 86 14 48. Eller direkte til de betjente, der med den mobile politistation er rykket ud til området. Efter planen er den mobile politistation i Islev indtil i eftermiddag, lyder det.

Foto: presse-fotos.dk

Det er anden gang indenfor godt to måneder, frisørsalonen bliver efterforsket som et gerningssted.

3. december sidste år blev en 17-årig bulgarsk mand dræbt, da der om eftermiddagen blev åbnet ild i salonen.

Også to andre blev ramt i kugleregnen. En 28-årig mand og en 15-årig dreng. Den 28-årige blev alvorligt såret, men blev siden meldt stabil, mens den 15-årige dreng fik beskadiget sin ene hånd.

Knap 20 dage senere blev to mænd sigtet og varetægtsfængslet for drab og drabsforsøg. I midten af januar kunne en tredje mistænkt så slutte sig til de andre i fængslet.

Politiindsats omkring Islevbrovej i Rødovre fredag den 3. december 2021. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

I retsbogen fra første grundlovsforhør fremgår det, at den ene sigtede har tæt tilknytning til NNV, mens den anden under grundlovsforhøret forklarede, at han kendte personer fra grupperingen.

Ligeledes kom det under grundlovsforhøret frem, at der er sammenhæng mellem skyderiet i frisørsalonen og et drab på Nørrebro dagen forinden.

Her blev en 27-årig mand, som ifølge B.T.s oplysninger var medlem af NNV, skudt og dræbt, mens en anden ukendt person nåede at løbe fra stedet.

Politiet efterforsker de to skudepisoder som en del af en verserende bandekonflikt mellem bandegrupperingen NNV fra Nørrebro og Nordvest og det svenske netværk Söderkulla. Den kan du læse mere om her.