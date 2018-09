Der er tirsdag aften igen meldinger om skyderi i Københavns Nordvestkvarter. Uvist, om det er banderelateret.

København. Tirsdag aften har der været et nyt skyderi i København. Denne gang på Skaffervej i Københavns Nordvestkvarter.

Det bekræfter Københavns Politis vagtchef over for DR Nyheder.

- Vi efterforsker skyderi. Vi har masser af politi til stede og efterforsker det derfra, oplyser vagtchefen ved Københavns Politi til DR Nyheder.

Politiet kan ikke umiddelbart svare på, om skyderiet har forbindelse med den igangværende bandekonflikt.

I den seneste tid har været flere skyderier i og omkring København.

Forleden oplyste politiet, at de seneste dages skyderier i københavnsområdet skyldes, at en bande er blevet opdelt i to nye grupperinger.

