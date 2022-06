Lyt til artiklen

Onsdag morgen har Fyns Politi spærret en større ringvej i Odense.

Det sker, fordi Fyns Politi efterforsker et muligt stenkast på stedet.

Det oplyser politikredsen på Twitter.

Det er Østre Ringvej - også kendt som ring tre - der er spærret for trafik mellem Niels Bohrs Alle og Nyborgvej i det østlige Odense.

Til B.T. oplyser kommunikationsrådgiver ved Fyns Politi Charlotte Nyborg, at det først og fremmest er for trafikkens skyld, at politikredsen melder ud om spærringen.

»Det er en meget trafikkeret vej,« siger kommunikationsrådgiveren.

Hun ønsker ikke at oplyse yderligere om det mulige stenkast.

Politiet forventer, at spærringen varer til kl. 7 cirka.

Opdateres …