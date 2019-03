En 42-årig mand er anholdt i sagen. Han bliver fredag eftermiddag fremstillet i grundlovsforhør.

En 42-årig mand er fredag anholdt, efter at en 47-årig mand er fundet død af skud.

Episoden fandt sted på Stengårds Allé i Lyngby. Adressen ligger dog i Gladsaxe Kommune, og sagen efterforskes derfor af Københavns Vestegns Politi.

- Vi er fortsat i det indledende stadie af efterforskningen, men på nuværende tidspunkt ligner det et muligt jalousidrab, siger vicepolitiinspektør Charlotte Skovby i en pressemeddelelse.

Anmeldelsen løb ind fredag morgen klokken 07.18. Politiet oplyser, at den 47-årige er død efter at være blevet ramt af skud i overkroppen. Ordensmagten fortæller desuden, at de nærmeste pårørende er underrettet.

Fredag morgen og formiddag har politiet været til stede på Stengårds Allé. Vejen har været spærret af i forbindelse med efterforskningen.

Den anholdte blev tidligt på dagen ført bort iført en hvid heldragt af den type, som politiet bruger for at kunne sikre eventuelle spor, som måtte være på en mistænkt.

Det er normal procedure i blandt andet drabssager, at den mistænkte bliver kørt til en legemsundersøgelse på Retsmedicinsk Institut i København.

Den anholdte bliver fremstillet i grundlovsforhør fredag klokken 13 ved Retten i Glostrup.

